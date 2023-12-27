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Diyarbakır'da deprem sonucu çöken bina, bitişiğindeki apartmana zarar verdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da deprem sonucu çöken bina, bitişiğindeki apartmana zarar verdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrollü yıkım sırasında çöken bir bina, yanındaki apartmana zarar verdi. Apartman sakinleri, güçlendirme çalışması için belediyeye başvuruda bulunmuştu.

Diyarbakır\'da deprem sonucu çöken bina, bitişiğindeki apartmana zarar verdi
27.12.2023 - 12:46,  Güncelleme: 13:33
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DİYARBAKIR'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar raporu verilen 7 katlı Işık Apartmanı'nın yönetimi 22 Aralık'ta güçlendirme çalışması yapılması için belediyeye dilekçe verdi. Işık Apartmanı'nın yanında bulunan ve yıkım kararı verilen 7 katlı Vural Apartmanı'nın bir bölümü kontrollü yıkım sırasında çöktü. Bina çökerken Işık Apartmanı'nın üzerine devrildi. Işık Apartmanı'nın ilk 5 katında hasar oluştu.

Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi Doç. Dr. Ahmet Bildin Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Vural Apartmanı, kontrollü yıkımı sırasında çökerek, bitişiğindeki orta hasarlı Işık Apartmanı'nın ilk 5 katının bir kısmına zarar verdi. Işık Apartmanı'nda dairesi olan Mehmet Peçenek, binalarını güçlendirip yeniden oturmak için 22 Aralık'ta Bağlar Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını belirterek, "Vural Apartmanı orta hasarlıydı. Millet korkudan onu boşalttı ve gitti. Bizim Işık Apartmanı da hiçbir şey olmadığı için kimse boşaltmadı. Ne bir çatlama ne bir zedelenme, binamızda herhangi bir sorun yoktu. Vatandaş yine içerisinde oturuyordu. Vural Apartmanı yıkılırken, Işık Apartmanı'nın 5 katına zarar verdi. Vatandaş perişan nereye gidecekler" dedi.

'MAĞDURUZ, İÇERİDEN EŞYALARIMIZI DA ALAMIYORUZ'

Binanın yıkım tehlikesine karşın içeriden eşyalarını alamadıklarını belirten Peçenek, "Kiralar pahalı, bir yere gidemediği için millet içeride mecbur kalıyordu. Son bir hafta içerisinde Peçenek Apartmanı'nı yıkmaya başlayınca millet sabah çıkıyordu, akşam evine geliyordu. 16 ev var içerisinde. Milletin eşyasının çoğunun eşyası içeride. Herkes perişan bir şekilde bıraktı gitti. Işık Apartmanı için 22 Aralık'ta, Bağlar Belediyesi'ne güçlendirmek için bina sakinleri olarak toplandık ve dilekçe verdik. Binamızda herhangi bir çatlama, çökme söz konusu değildi. Ne fayansımızda ne duvarımızda çatlama yoktu. Bu yan taraftaki Vural Apartmanı, sabah yıkılınca bizim binaya da zarar vererek balkon ve kolonlarıyla beraber aşağı indirdi. Millet şu anda mağdur, eşyasını alamıyor. Yetkililerden bize bir çözüm bulmasını istiyoruz. Eşyalarımızı çıkarmak istiyoruz. 28 yıllık binamızın zemini sağlamdı. Kendi şahsımız yaptığımız için binamızdan eminiz. Binayı biz yapmıştık" diye konuştu.

Mahalle esnafından Burhan Arslan ise yıkım çalışma işlemlerinin yavaş sürmesi dolayısıyla caddenin uzun süre trafiğe kapalı olduğunu ve bundan da esnafın olumsuz etkilendiğini belirterek, "30 yıldır bu caddede esnaflık yapıyorum. Yıkım esnasında molozların hepsi dükkanın içerisine girdi. Esnaf eşyasını çıkartamadı, mağdur oldu. Hepimiz mağduruz. Bir fırın da boşaltıp gitti bu yüzden. İş yerlerimizi bir aydır bu caddede açamıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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