Diyarbakır'da Depremzedeler Yeni Konutlarında Bayramı Geçiriyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Depremzedeler Yeni Konutlarında Bayramı Geçiriyor

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlarda yaşayan afetzedeler, Kurban Bayramı'nı kutluyor. Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan konutlar, etaplar halinde tamamlanmaya devam ediyor. Depremde eşini ve torununu kaybeden Abdullah Yılmaz ve Abdulmutalip Kaya aileleri, yeni evlerinde bayram misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

17.06.2024 12:43
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Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da afetzedeler, Kurban Bayramı'nı inşası tamamlanan yeni konutlarında geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için TOKİ tarafından inşası süren konutlar birbiri ardına yükseliyor.

Diyarbakır'da da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde toplam 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sının yapımı tamamlandı, 1350 hak sahibine anahtarları teslim edildi.

Depremlerde biri boş 7 binanın yıkıldığı, 411 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'da, konutlar etaplar halinde inşa ediliyor. Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzede ailelerin konutlarına yerleşmeleri devam ediyor.

Kaya ve Yılmaz aileleri de bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağırlıyor.

Depremde eşini ve torununu kaybetti

Depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın enkazında eşini ve torununu kaybeden, kızı yaralı olarak kurtulan Abdullah Yılmaz, AA muhabirine, acılarının halen taze olduğunu söyledi.

Taziye ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giderken depremin meydana geldiğini belirten Yılmaz, depremde yıkılan Hisami Apartmanı'ndaki evlerinde eşinin, kızının ve torununun bulunduğunu, enkaz altına kalan eşini ve torununu kaybettiğini, yaralı kurtulan kızının da bir kolunun ampute edildiğini ifade etti.

Kızının halen tedavi gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Yeni konutumuza iki hafta önce yerleştik. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yeni evimizde ilk bayramımızı geçiriyoruz. Bu evde ilk bayramımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çok şükür evimizdeyiz." diye konuştu.

Aileye bayram ziyaretine gelen akrabaları Kadri Bozan ise depremden sonra Yılmaz ailesini yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Ailenin acısının büyük olduğunu belirten Bozan, "Acıları büyük. Devletimiz ev sahibi yaptı. Bayramda yeni evlerinde onları ziyaret ettik." dedi.

"Yeni komşular ve dostlar edindik"

Abdulmutalip Kaya da depremlerde merkez Bağlar ilçesindeki evlerinin ağır hasar gördüğünü, bu nedenle bir süre Ergani ilçesinde yaşadıklarını söyledi.

Sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Devletimizin 1 yılda tamamladığı konutlara 15 gün önce taşındık. Evimiz gayet güzel ve ferah. Deprem gerçekten çok kötü, Allah böyle günleri bir daha göstermesin. Buraya taşındıktan sonra yeni komşular ve dostlar edindik. Çocuklarım da gayet mutlu. Deprem konutlarında ilk bayramımız ve çifte bayram yaşıyoruz. Devletimiz hızlı bir şekilde depremzedelerin mağduriyetini giderdi. Allah devletimize zeval vermesin."

Abdulmutalip Kaya'nın kızı Şevval Kaya ise yeni evindeki odasını çok beğendiğini dile getirdi.

Kaya, "Burası güzel. Bayramı yeni evimize geçiriyoruz ve mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Depremzedeler Yeni Konutlarında Bayramı Geçiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Depremzedeler Yeni Konutlarında Bayramı Geçiriyor - Son Dakika
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