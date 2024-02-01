Diyarbakır\'da depremden zarar gören işletmelere 196 milyon 800 bin lira kredi desteği

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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören 697 işletmeye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) 196 milyon 800 bin lira kredi desteği verildi.

Geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında Diyarbakır'da destek için başvuruları onaylanan 1125 işletmeden 697'sine 250 bin ile 650 bin lira arasında toplam 196 milyon 800 bin lira kredi imkanı sunuldu.

Faizsiz ve 22 ay geri ödemesiz kredi imkanına kavuşan işletmeler, depremin ardından yeniden kurdukları işletmelerini ayakta tutabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Depremde Galeria İş Merkezi'nde yer alan çiçekçi dükkanı yıkılan Mustafa Serkan Gülecoğlu, AA muhabirine, yaşanan büyük deprem sonrasında kötü bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Deprem nedeniyle komşularını ve yakın arkadaşlarını kaybettiklerini belirten Gülecoğlu, depremde iş yerinin bulunduğu binanın da yıkıldığını aktardı.

"Sermayemizin hepsi enkaz altında kaldı"

Depremden önce yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları için çok miktarda çiçek ve malzeme satın aldıklarını dile getiren Gülecoğlu, şöyle devam etti:

"Dükkan ve depomuza doldurmuştuk. Sermayemizin hepsi enkaz altında kaldı. Depremden sonra sermaye olarak sıfıra indik. Her şey enkaz altında kaldığı için elimizde hiç sermaye yoktu. Yeniden iş kurmak için maddi imkan olmadığı için bir müddet beklemek zorunda kaldık. Elimizde para olmadığı için herhangi bir girişimde bulunamadık."

KOSGEB'den 350 bin lira kredi aldığını belirten Gülecoğlu, KOSGEB'in verdiği kredinin kendisi gibi olan tüm esnaf için bir nefes olduğunu kaydetti.

Krediyi aldıktan sonra işlerini yavaş yavaş yoluna koymaya başladıklarını ifade eden Gülecoğlu, "Yılların vermiş olduğu bir müşteri potansiyelimiz olmasından dolayı küçük de olsa yeni bir yer açabildik. Bundan sonraki süreçte tutunmaya çalışıp işlerimizi yoluna koymaya devam edeceğiz. Verilen kredinin faizsiz olması çok iyi oldu. Kötü bir süreçti. Tutunmak için çabaladık. Çok şükür yeni yeni hayata dönmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"KOSGEB'in bu desteğiyle bize bir umut doğdu"

Merkez Kayapınar ilçesinde yer alan iş yeri hasar aldıktan sonra merkez Bağlar ilçesine taşınan Kubilay Keleş de kurdukları firmanın birinci yılında büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

İş yerinin bulunduğu binanın depremde az hasar aldığını anlatan Keleş, "İş yerimizdeki ürün teşhir stantlarımızın birçoğu yıkılmış, duvarlarımız çatlamıştı. Ürünlerimizde ciddi hasarlar söz konusuydu. Ciddi boyutta maddi zarar gördük. Yaşadığımız psikolojik sıkıntıların yanı sıra maddi zararın da olması o günlerde bizi biraz daha yıpratmıştı." diye konuştu.

Söz konusu durumu kısa sürede atlatıp yeniden başlamaya karar verdiklerini aktaran Keleş, krediden faydalanmak için KOSGEB'e başvurduklarını dile getirdi.

Sağlanan 250 bin lira krediyle iş yerini taşıdığını, işletmelerini yeniden kurduklarını söyleyen Keleş, şunları kaydetti:

"KOSGEB'in bize sağladığı destek olmasaydı bazı şeylerden vazgeçebilecek duruma da gelebilirdik. Utanarak, sıkılarak borç istemek zorunda kalacaktık. KOSGEB'in bu desteğiyle bize bir umut doğdu. Bir ağacın yangından sonra tekrar yeşermesi gibi tekrar filiz açıp yeşermemize destek sağladı. Bizler de bu umutla tekrardan yolumuza devam etmeye başladık. Aldığımız kredinin iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz olması bizlere çok büyük katkı sağladı. Böyle bir desteği hiçbir yakınımızdan bulamayız."