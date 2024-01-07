 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da diyaliz hastalarına ev konforunda tedavi imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da diyaliz hastalarına ev konforunda tedavi imkanı

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık ekiplerinin verdiği eğitimle diyaliz hastalarına ev hemodiyalizi uygulaması sunuluyor. Bu uygulama sayesinde hastalar ev konforunda diyalize girerken yaşam kaliteleri artıyor ve şikayetleri azalıyor. Ev hemodiyalizi hastalara kendi tedavi planını yapabilme özgürlüğü veriyor. Sağlık ekibi, hastaları eğitim vererek evde diyaliz yapmaya yönlendiriyor.

Diyarbakır\'da diyaliz hastalarına ev konforunda tedavi imkanı
07.01.2024 - 11:35,
Abone Ol

Diyarbakır'da diyaliz hastalarına, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık ekiplerinin verdiği eğitimle ev konforunda tedavi imkanı sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış öncülüğünde hemşireler Songül Haşimoğuları ve Zelal Evin ile sağlık teknisyeni Mustafa Dede'den oluşan 4 kişilik ekip, uygun görülen diyaliz hastalarına 3 ay eğitim vererek ev hemodiyalizi uygulamasına geçmelerini sağlıyor.

Bu uygulama ile hemodiyaliz makineleri ve su sistemi hastanın evine kuruluyor.

Ev hemodiyalizi tedavisi sayesinde hastalar haftanın 3 günü merkeze gitmek zorunda kalmadan ev konforunda diyalize girerken, yaşamın her alanında sağlıklı bireyler kadar özgür davranabiliyor.

Hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedeflenen uygulama sayesinde diyalize bağlı şikayetler de azalıyor.

"Hasta kendi konfor şartlarına göre diyalize giriyor"

Doç. Dr. Ramazan Danış, beraberindeki sağlık ekibi ile ev hemodiyalizini uygulayan ilk hastaları öğretmen Veysel Aksör'ü ziyaret etti.

Danış, burada AA muhabirine, herhangi bir klinikte diyalize giren hastaların en fazla 3 gün 4'er saat diyaliz yaptığını, bu uygulamayla hastaların bu süreyi uzatarak evde 7-8 saat diyalizde kalabildiklerini söyledi.

"Ev hemodiyalizini uygulayan hastaların yaşam kalitesinde yükselme oluyor, kendilerini daha enerjik ve mutlu hissediyorlar ve daha iyi uyuyorlar. Ev hemodiyalizi hastalara kendi tedavi planını yapabilme, hayatını yönetme özgürlüğünü de veriyor." diyen Danış, hastanın yapılan bilgilendirmenin ardından evine yönlendirildiğini belirtti.

Danış, bunda kişinin talebinin de önemli olduğuna işaret etti.

Hastayı, şartları uygunsa eğitime aldıklarını anlatan Danış, şu anda 20 kişi ile görüşme halinde olduklarını ancak bu kişilerden sağlık durumları uygun olmayan 2 hastayı elediklerini kaydetti.

Danış, "Hasta kendi konfor şartlarına göre diyalizine giriyor. Kişinin toksin maddesi daha çok temizleniyor, yaşam ömrü uzuyor, iştahı artıyor, ilaç kullanma oranı azalıyor, evliyse çocuk sahibi olma şansı artıyor. Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle hastalara bu imkanı başlattık. Başarılı bir şekilde ev hemodiyalizini uyguluyoruz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisine güvenen bir ekibiz var. Hastalar gelsinler, eğitim alıp evlerinde diyalizlerini kendileri yapsınlar." ifadelerini kullandı.

"Diyaliz teknikeri, hemşiresi gibi yetiştirdik"

Ekipte yer alan hemşire Songül Haşimoğuları, hastanede 28 yıldır görev yaptığını belirterek, şartları uygun olan diyaliz hastalarına eğitim verdiklerini söyledi.

Haşimoğuları, "Hastamızı bir diyaliz teknikeri, hemşiresi gibi yetiştirdik. Damara nasıl girmesi gerektiğini, makine kullanımında oluşabilecek komplikasyonlar karşısında neler yapması gerektiğini anlattık. Şu anda diyalizini evde yapıyor." dedi.

"Artık gece diyalizimi yapacağım, gündüz okulumda olacağım"

Ev hemodiyalizi hastası Veysel Aksör da kente farklı hastanelerde 7 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

İş yoğunluğundan dolayı hastaneye düzenli gidemediğini anlatan Aksör, ev hemodiyalizi sayesinde hayatının daha da düzene girdiğini belirtti.

Aksör, "Ev hemodiyalizi sağlıklı oluyor. Yaşam kalitem ve konforum artıyor. Hastaneye gidip gelmekten, ulaşım sıkıntısından kurtuldum. Ev ortamı daha rahat ve daha özgür. Eğitimden geçtim. Allah'a çok şükür istediğim oldu. Artık gece diyalizimi yapacağım, gündüz okulumda olacağım. Zaman kaybının da önüne geçiliyor. Hastalar kesinlikle bu uygulamayı kaçırmasınlar. Devletimiz bu konuda çok yardımcı oldu. Devletimizin bize sunmuş olduğu büyük bir imkan." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sağlık Bakanlığı, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Diyaliz, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da diyaliz hastalarına ev konforunda tedavi imkanı - Son Dakika


11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02
AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47
İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39
Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin

Son Dakika
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39 Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28 Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 12:34:30. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da diyaliz hastalarına ev konforunda tedavi imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement