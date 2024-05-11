Diyarbakır\'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturdukları evde kazanç platformlarıyla iş arayanları dolandırdıkları belirlenen çete üyelerini 3 ay boyunca teknik takibe aldı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin, mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçerek, 5 bin liraya kadar avans verip güven kazandıkları, sonra da kripto hesaplarda para kazandıracaklarını söyleyerek mağdurların bütün paralarını aldıkları belirlendi.

Zanlıların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu'da eş zamanlı "Avans" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.