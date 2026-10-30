Diyarbakır\'da etkili sağanak Bağlar\'daki mezarlıkta onlarca kabri su altında bıraktı

Diyarbakır'da etkili sağanak Bağlar'daki mezarlıkta onlarca kabri su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak kent genelinde su baskınlarına yol açtı. Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda oluşan su birikintileri onlarca kabri su altında bırakırken belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.
MEZARLIK SU ALTINDA KALDI
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı da yağıştan olumsuz etkilendi. Oluşan su birikintileri, onlarca kabri su altında bıraktı. Belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması başlatıldı.
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?