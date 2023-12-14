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Diyarbakır'da evinde vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da evinde vurulan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, evindeyken vurularak hastaneye kaldırılan Medine Polat'ın, karşı apartmandaki bir çocuğun oynarken ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır\'da evinde vurulan kadın hayatını kaybetti
14.12.2023 - 19:17,  Güncelleme: 19:18
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DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, evindeyken vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Medine Polat'ın (41), karşısındaki apartman dairesindeki A.A.'nın (16) oynarken ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. A.A., gözaltına alındı.

Olay, dün Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Medine Polat, çocuklarının yanında olduğu sırada bir anda yığıldı. Çocukları, annelerinin bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, Medine Polat'ın başından vurularak ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Medine Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında; şüphe üzerine eşi Mehmet Polat gözaltına alınırken, Medine Polat'ın cansız bedeni ise otopsi işlemlerinin ardından Eğil ilçesine bağlı Kırsal Kazanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

KARŞI APARTMANDAN ATEŞLENEN TABANCADAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLMÜŞ

Yürütülen soruşturmada Medine Polat'ın, karşı apartmanın 4'üncü katındaki A.A.'nın oynadığı tabancanın ateşlenmesi sonucu çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. A.A. gözaltına alınırken, merminin girdiği pencere sökülüp, incelenmek üzere emniyete götürüldü. A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, Medine Polat'ın eşi Mehmet Polat ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Polat'ın, olay sırasında kıraathanede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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