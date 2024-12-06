Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Aile Sayısı 380'e Ulaştı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Aile Sayısı 380'e Ulaştı

Diyarbakır\'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Aile Sayısı 380\'e Ulaştı

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, PKK tarafından 10 yıl önce kaçırılan Hamdullah Karagöz'un ailesinin katılımıyla 380'e yükseldi. 1922 gündür süren nöbette, şu ana kadar 56 aile çocuklarına kavuştu.

06.12.2024 14:57  Güncelleme: 15:01
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DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Hamdullah Karagöz'un ailesinin katılımı ile 380'e çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1922 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 56 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetine, 10 yıl önce 23 yaşındayken PKK'lılar tarafından kaçırılan oğlu Hamdullah Karagöz için Mardin'den gelen Abdurrahman ve Kamile Karagöz çifti de katıldı. Ailenin katılımı ile evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 380'e çıktı.

'BİZ İHTİYARIZ, ARTIK DAYANAMIYORUZ'

Oğlu Hamdullah ile bir kere konuştuğunu belirten Abdurrahman Karagöz, "Ben Mardin'den oğlum için buraya geldim. Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Çocuğumun gelmesini istiyorum. Kobani olayları yeni başlamıştı ve ortadan kayboldu. Onunla bir kere konuştuk ve yerini bize söylemedi. Gelmesini istiyoruz. Biz ihtiyarız artık dayanamıyoruz" dedi.

Haber- Kamera Gıyasettin TETİK- Selim KAYA DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Aile Sayısı 380'e Ulaştı - Son Dakika

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