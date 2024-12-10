Diyarbakır\'da Filistin Temalı Sergi

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Diyarbakır'da "Soykırımın Gölgesinde Filistin" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Merkez Sur ilçesinde tarihi Paşa Hamamı'nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Elif Fidantek, Diyarbakırlı kadınlar olarak Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın her yerinde zulüm gören mazlumların sesi olmak ve onların acısını en derinden hissettiklerini ifade etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İşgalci siyonist rejimin bir yılı aşkın süredir benzeri görülmemiş saldırılarla Gazze'ye sistematik şekilde katliam uyguladığına dikkati çeken Fidantek, "Artık Gazze'de neredeyse ayakta kalan tek bir bina yok. Yerleşim yerleri, hastaneler, ibadethaneler, okullar tamamen kullanılamaz hale getirildi ve taş üstünde taş bırakılmadı. Bombalanacak binanın kalmadığı Gazze'de, gözü dönmüş siyonist rejim çadırları bombalıyor ve insanları diri diri yakıyor." diye konuştu.

Fidantek, mazlum Filistin halkı için duaya sarılıp boykota devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Zulmü duyurmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeliyiz. Tüm dünya insanlarının adil ve insan onuruna yaraşır hayat sürmesini temenni ediyor, Gazze'de devam eden soykırımın bir an önce son bulmasını ve Gazze halkının esenliğe kavuşmasını Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından serginin açılışı yapıldı.