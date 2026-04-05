Diyarbakır\'da Filistinli Esirler İçin İdam Tasarısına Protesto

Diyarbakır'da, İsrail'in Filistinli esirler hakkında idamı öngören yasa tasarısı protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Muzaffer Beber, 1967'den bu yana bir milyondan fazla Filistinlinin İsrail tarafından esir edildiğini ve esirlerin barbarca işkencelere maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in Filistinli esirler hakkında idamı öngören yasa tasarısına tepki gösteren Beber, şu ifadeleri kullandı:

"Sözde yasa tasarılarıyla Filistinli esirlerin idam edilmesine dair işgal rejiminin almış olduğu bu karar, gayri meşru bir karardır. Filistinli esirlerin idam kararı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Söz konusu idam kararı, bir halkın yok edilmesine yönelik soykırım suçunun en ağır tablosunu sergilemektedir. Evleri, şehirleri, çadırları bombalayan, kadın, bebek, çocuk ve sivilleri katleden işgal rejiminin Filistinli esirlere yönelik idam kararına karşı sessiz kalınmamalıdır. Filistinli esirlere yönelik idam kararlarına sessiz kalan devletler, işgal rejiminin suçlarına ortak olmaktadır. Uluslararası hukukun çiğnendiği ve her türlü barbarlığın yaşandığı, orman kanunlarında dahi görülmemiş bu zulümlere artık 'dur' diyecek ortak bir irade sergilenmelidir."

Beber, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'nin sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın ortak değeri olduğunu vurguladı.

Açıklamanın ardından grup üyeleri sloganlar atarak dağıldı.