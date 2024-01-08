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Diyarbakır'da Forklift Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Forklift Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir işçi, kullandığı forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği sanayi mahallesinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçinin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da Forklift Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 17:45,
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kullandığı forkliftin altında kalan Hasan Altuğ (24), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi, Batman kara yolu üzerindeki Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan Hasan Altuğ'un, bir TIR'ın içerisindeki seramik karoları indirdiği sırada kullandığı forklift, devrildi. Altuğ forkliftin altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Altuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Altuğ'un cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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