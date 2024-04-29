Diyarbakır'da Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Bölge Finali Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Bölge Finali Başladı

Diyarbakır\'da Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Bölge Finali Başladı

Diyarbakır'da düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali başladı. 9 ilden katılan lise ve üniversite öğrencileri, bilgi, ses, şiir ve tiyatro dallarında yarışacak. Bölge finallerinde dereceye giren gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

29.04.2024 15:13
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Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali" başladı.

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 9 ilden katılan lise ve üniversite öğrencileri, bilgi, ses, şiir ve tiyatro dallarında yarışacak.

Yapılacak bölge finallerinde dereceye girecek gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Dairesi Başkanı Halil İbrahim Demir, buradaki yarışmaların ardından İç Anadolu Bölge Finali'ni gerçekleştireceklerini, daha sonra ise bu yarışmaları Türkiye finali ile taçlandıracaklarını söyledi.

Bakanlığın projelerinin sadece kültür ve sanat yarışmalarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Demir, "Bunların yanı sıra birçok programımız, yarışmamız var. Halk oyunları, münazara, öykü yarışmaları gerçekleştiriyoruz. Siber güvenlik kamplarımız var. Sayıları 500'e yakın gençlik merkezimiz, 400'e yakın genç ofisimiz, 50'ye yakın gençlik kampımız ve binlerce spor tesisimizde sizlerle ilgili bir faaliyet var. Sizleri bu tesislerimize, etkinliklerimize bekliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ise medeniyetler kenti Diyarbakır'da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Uslu, her kategoride illerinde derece yapan ve bölge finaline katılmaya hak kazanan gençlere yarışmada başarı diledi.

Konuşmaların ardından Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa, Kilis, Şırnak, Adıyaman, Batman ve Mardin'den öğrencilerin katıldığı bölge finali "Kim bilir?" sloganıyla düzenlenen bilgi yarışması ile başladı.

Yarışmalar 4 gün sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Bölge Finali Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Bölge Finali Başladı - Son Dakika
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