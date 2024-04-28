Diyarbakır\'da Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PF 0169 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karamusa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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