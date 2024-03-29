Diyarbakır\'da hırsızlık ve gasp çetesine operasyon: 9 kişi tutuklandı

Düzce Üniversitesi Öğrencileri, Depremde Hasar Alan Okulu Yenilemek İçin İftar Sofrası Kurdu

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sebebiyle hasar alan okulu yenileyebilmek için iftar sofrası kurdu. Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu öğrencileri, burslarından artırdıkları paralarla destek verirken, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar ve Düzceli iş adamları da bu inisiyatife destek oldu. Hatay'daki okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için elde edilen tüm gelir, 10-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan okul yenileme çalışmaları için kullanılacak.