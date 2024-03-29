Diyarbakır'da hırsızlık ve gasp çetesine operasyon: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da hırsızlık ve gasp çetesine operasyon: 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır\'da hırsızlık ve gasp çetesine operasyon: 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da hırsızlık ve gasp çetesine yönelik yapılan operasyonda 1'i firari hükümlü toplam 9 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon sonucunda çete üyeleri yakalandı ve aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

29.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Diyarbakır'da hırsızlık ve gasp çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i firari hükümlü 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşları silahla tehdit ederek gasp ve hırsızlık yapan çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini ve adresini tespit eden ekiplerce düzenlenen "piyon" adlı operasyonda, 9 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında saklandığı mutfak dolabında yakalanan çete üyesi hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hırsızlık ve gasp çetesine operasyon: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

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