Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilere Destek Eylemi - Son Dakika
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Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilere Destek Eylemi

Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylemde, destek ziyaretleri devam ediyor. Haksız çıkarımlara tepki var.

22.11.2024 15:16
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Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi sürdürüyor.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Tekdemir, burada gazetecilere, emek dayanışmasını gerçekleştirmek üzere toplandıklarını söyledi.

İşten çıkarılan işçilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Tekdemir, şunları kaydetti:

" DEM Parti'liler kazandıkları belediyelerde iş başına gelir gelmez haksız ve hukuksuz bir şekilde 748 işçi kardeşimizi işten çıkardılar. Bununla da yetinmeyip sözleşmeli personel için de bir kıyım furyası başlatarak şimdilik 190 sözleşmeli personele işten çıkarma tebligatı gönderdiler. Yüzlercesini daha aç bırakmak için tebligat hazırlıklarına hız verdiler. Hani nerede dillerinden düşürmedikleri demokrasi, insan hakları, emeğe saygı ve emekçi hakları? Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür, nasıl bir çifte standarttır? Alın teri ideolojilere, siyasi görüşlere kurban edilecek kadar ucuz değildir. O tebligatları gönderirken hangi yasaya, hukuka, ahlaka, vicdana dayandınız? Emekçinin ekmeği ile oynamayın, milletin verdiği yetkiyi zulüm için kullanmayın."

Eylem yapan işçilere de seslenen Tekdemir, hakkın yerini bulacağına inandıklarını vurguladı.

Tekdemir, "Sizler burada baskılara boyun eğmeden, haklı duruşunuzdan taviz vermeden emeğinizin hakkını, çocuklarınızın rızkını savunarak tarihi ve onurlu bir mücadele veriyorsunuz. Bu zulme dur denilecek, bundan kuşkumuz yok, sizin de kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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