Diyarbakır\'da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Tutuklama

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DİYARBAKIR'da Kasım ayında polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik Kasım ayında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda da, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 119 şarjör, 4 bin 796 tabanca fişeği, 4 seri atma mandal aparatı, 58 bin 864 paket sigara, 31 bin 728 litre akaryakıt, 60 cep telefonu, 160 batarya, 58 kilo kıyılmış tütün, 27 elektronik sigara, 105 litre içki, 557 şişe içki, 9 bin 393 puro, 272 bin 840 makaron, 100 elektronik sigara pufu, 2 hava kompresörü, 2 sigara dolum makinesi, 5 alkol aroması, 3 bin 682 adet şarj cihazı, 18 kulaklık, 55 şarj kablosu, 10 kredi kartı, 2 pos cihazı, 1 senet defteri ve 72 bin 500 TL ele geçirildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR