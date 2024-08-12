Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır\'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

12.08.2024 16:09
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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Makamdağı Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 EBY 679 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki 21 AEF 301 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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