Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Kayapınar ilçesi Mastfroşt Caddesi'nde kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda, 1 kişi yaralandı, kafenin camları kırıldı.
Yaralı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kafeye Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?