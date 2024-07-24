Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklıkta Kurutmalık Domates Mesaisi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklıkta Kurutmalık Domates Mesaisi

Diyarbakır'da nisan ayında fideleri toprakla buluşturulan kurutmalık domatesler hasat edilmeye başlandı. Domatesler, tarlalarda toplanarak kurutma alanına getiriliyor ve yüzlerce kişi tarafından örtüye seriliyor. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, domateslerin kurutulduğu alanda incelemelerde bulunarak, tarım potansiyeli hakkında bilgi aldı. Bu yıl yaklaşık 235 bin ton kurutmalık domates rekoltesi bekleniyor ve bu durum istihdama da önemli katkı sağlıyor. Kurutulan domatesler İzmir'e gönderilerek paketleniyor ve ağırlıklı olarak İtalya'ya ihraç ediliyor. Tarım ürünü miktarının artması için devam eden sulama barajları tamamlandığında Diyarbakır'da tarımsal ürün üretiminde büyük artış ve 500 bin ilave istihdam bekleniyor.

24.07.2024 21:11
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Diyarbakır'da kavurucu sıcaklıkta kurutmalık domates mesaisi başladı.

Kentte nisan ayında fideleri toprakla buluşturulan kurutmalık domateste hasat yapılıyor.

Tarlalarda işçilerin topladığı domatesler, araçlarla getirildiği kurutma alanında yüzlerce kişi tarafından ikiye kesilerek örtüye seriliyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, merkez Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi'nde İzmir'den gelen girişimci İsmail Mürselim'e ait domateslerin kurutulduğu alanda incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Çalışanlarla görüşen Zorluoğlu, işçilerle kurutulacak domatesleri ikiye kesti.

Zorluoğlu, gazetecilere, Diyarbakır'ın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Kentte, buğday, pamuk, mısır, kırmızı mercimek gibi önemli ürünler üretildiğini ifade eden Zorluoğlu, son zamanlarda ürün çeşitliliği politikasının da bir gereği olarak domates üretiminde de çok mesafe katedildiğini belirtti.

Zorluoğlu, "Bu yıl yaklaşık 235 bin ton kurutmalık domates rekoltesi bekliyoruz. Bundan yaklaşık 30-35 bin ton kurutulmuş domates elde etmiş olacağız. Daha önceki yıllarda dekar başına verim daha azdı şimdi gittikçe artan bir verim elde etmeye başladık. Bu sevindirici bir durum. Aynı zamanda istihdama da önemli katkı sağlayan bir alan bu." dedi.

Kurutulan domateslerin önce İzmir'e gönderildiğini anlatan Zorluoğlu, orada paketlenen domateslerin daha sonra yurt dışına, ağırlıklı olarak da İtalya'ya gönderildiğini belirtti.

Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Burada üretilen domates İtalya'da bir restoranda pizzaya malzeme oluyor. Bu alanda üretim arttıkça, paketleme hizmetinin de verilebileceği tesislerin kurulması gerekir. Doğrudan buradan ihracat yapmak suretiyle ilimizin ihracat değerine de bir katkı olacağını düşünüyoruz."

Devletimiz tarafından yoğun bir şekilde yatırımı devam eden başta Silvan olmak üzere yapımı süren sulama barajları tamamlandığında Diyarbakır'daki tarım ürünü miktarının yaklaşık 2-2,5 kat artacağına işaret eden Zorluoğlu, Valilik olarak şehrin dinamikleriyle şu an 1,5 milyon dekar olan sulu tarım arazisini 4-4,5 milyon dekara çıkarmak için gayretle çalıştıklarını belirtti.

Zorluoğlu, şöyle dedi:

"Bu sulama meselesi hallolduğunda ki çok uzun sürmeyecek, yatırımlar süratle devam ediyor, inanıyorum ki Diyarbakır'da tarımsal ürün üretiminde büyük artış olacak. Bu aynı zamanda 500 bin ilave istihdam şehrimize kazandırmış olacak. Bunun da yakından takipçisi olacağız. "

Vali Zorluoğlu'na, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Diyarbakır, İtalya, İzmir, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklıkta Kurutmalık Domates Mesaisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklıkta Kurutmalık Domates Mesaisi - Son Dakika
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