Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu. Olayla ilgili otopsi işlemleri devam ediyor.

08.09.2024 14:32  Güncelleme: 14:44
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve bu sabah dere kenarında, çuval içinde ve üzeri taşla ve ağaç dallarıyla gizlenmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda otopsi yapılıyor. Adli Tıp Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, bugün saat 08.45 sularında dere kenarında, çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in cansız bedeni, otopsi için ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'na getirildi. Otopsi işlemleri devam ediyor.

Cenazenin getirildiği Adli Tıp Kurumu binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu alana giriş çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Öte yandan, Narin'in çok sayıda yakınının da Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişleri devam ediyor.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Tavşantepe Mahallesi'ne giriş çıkışlar da kapatıldı. Bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

19 gündür aranıyordu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin Güran'dan, 21 Ağustos'ta, gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Ailenin, durumu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından 21 Ağustos akşam saatlerinden itibaren Narin'i arama çalışmaları başlatılmıştı.

Binlerce kişi bölgeyi karış karış aradı

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda Jandarma ve polis özel harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi, sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri 19 gün boyuncu bölgede geniş çaplı arama yaptı. Arama çalışmalarının 19'uncu gününde Narin'in cansız bedeni bulundu.

Vali Zorluoğlu'nun açıklaması

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu "Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte, dere kenarında, çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette, sabah 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur" açıklamasını yaptı. Zorluoğlu, Narin Güran'ın cansız bedeninin ağaç dalları ve taşlarla "şüphe uyandırmayacak şekilde" kapatıldığını belirtti.

Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, aracında Narin'in DNA örneklerinin bulunmasının ardından 1 Eylül'de tutuklanmıştı.

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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