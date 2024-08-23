Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için geniş çaplı arama faaliyetleri devam ediyor.

23.08.2024 15:12
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken, valilikten konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, " Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Arif Güran (44) isimli şahıs, kızı olan Narin Güran'ın (8) 21 Ağustos 2024 günü saat 15.30 sıralarında kayıp olduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek 21 Ağustos 2024 günü saat 20.15 sıralarında komutanlığımıza müracaatta bulunmuştur. Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir" denildi.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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