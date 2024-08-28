Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 8 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın bulunması için iz arama ekipleri, 50 dönümlük mısır tarlası ve arazide arama çalışması başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Güran ailesinin 21 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki kızları Narin'i arama çalışmaları sürüyor. Narin, aynı gün Kuran kursuna gitmek için evinden ayrılmış, kurstan çıktıktan sonra ise kaybolmuştu.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda aralarında jandarma, polis, AFAD, UMKE, sağlık çalışanları, itfaiye erleri, gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı 1700'e aşkın kişi tarafından Narin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor.

Tavşantepe Mahallesi'nde arama çalışmaları sürdüren iz arama ekipleri, bugünkü faaliyetleri kapsamında, 50 dönümlük mısır tarlasında ve araziyi karış karış aradı.