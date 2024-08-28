Diyarbakır'da kaybolan kızın babası umutlu - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan kızın babası umutlu

Diyarbakır\'da kaybolan kızın babası umutlu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın babası Arif Güran, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın açıklamalarının kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

28.08.2024 17:08
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın babası Arif Güran, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın açıklamalarının kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, Paşamızın sarf ettiği bu sözler bizi daha da umutlandırdı. Bizi daha da dinç etti. Umudumuz daha fazla oldu. Paşamızın emeği çok, Allah ondan razı olsun, bizim ona sevgimiz, saygımız fazladır. Sürecin ilk gününden beri paşamız takip ediyor. Her şey onun gözetiminin altında. İlk gün bana dedi ki; 'Arif senin kızını bulacağım.' Ben de sabırla paşamı bekliyorum. İnşallah kızımı getirecek, umutluyum. Bugün yaptığı açıklama ile birlikte ölüyü adeta diriltti. Ümitlerimi binlerce kat daha da fazla artırdı. Bu süreçte inanın bir baba için anlatılamaz. Bütün Türkiye gerçekten topyekun, bizi tanıyan veya tanımayan, dualarıyla destekleriyle bizimleydi. Basının da etkisi çoktur. Allah sizden razı olsun ilk günden beri yanımızdan ayrılmadınız. Sizin de emeğiniz bizde çok. Ümitliyim, kızımı getirecekler, getirecekler, getirecekler. Başka bir alternatifi yoktur. Pişman olmuşlarsa gelsinler, devletin şefkatli kucağına gelsinler. Devletimiz de onlara şefkat kucağını açsın. Allah onları affetsin. Kim olursa olsun fark etmez. Demek ki jandarmamız bir şeyler yakalamış, umutludur jandarma. Biz de umutluyuz. Biz umutlu olduğumuz zaman, jandarma bizi görüyor ve onlar bizden daha fazla umutlu oluyor, daha da gayret ediyorlar. Yani jandarma ve AFAD'ın da burada hakkı ödenmez. Bazı komutanlarımız burada gece sabaha kadar ayakta. Yemeden, içmeden, uyumadan bir mücadele veriyorlar. Ben sabahtan akşama kadar ellerini öpsem, başıma koysam, onların hakkını ödeyemem. Rabbim devletin eksikliğini vermesin" dedi.

'HERKESİN İFADESİ ALINIYOR'

Asılsız ihbar ve şikayetlerin kendilerini üzdüğünü belirten Güran; Eşim şu an o da benim gibi uyumuyor, içmiyor. Tabii o benden daha beter, ben bir babayım O bir annedir. Bazı kanallar, bir kulaklık kulağına koyup sesi almadan, yanlış kelimeleri yanlış sarf ederek onu da rahatsız etmesinler. Çünkü bir anayı yormak iyi bir şey değil. Herkesin ifadesi alınıyor. Zannetmesinler ki sadece bu köydekilerin değil, annenin, babanın, kardeşinin, herkesin ifadesi alınıyor. Burada kim suçluysa fark etmez. Ama böyle yalan iftira ile böyle konuşmaların yapılmamasını istiyorumö diye konuştu.

Haber- Kamera Emrah KIZIL- Selim KAYA- Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan kızın babası umutlu - Son Dakika

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