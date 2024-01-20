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Diyarbakır Kulp'ta Kaymakam ile İmam Arasında Tartışma - Son Dakika
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Diyarbakır Kulp'ta Kaymakam ile İmam Arasında Tartışma

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller ile imam M.K. arasında cuma namazında hutbe nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Diyarbakır Kulp\'ta Kaymakam ile İmam Arasında Tartışma
20.01.2024 - 17:59,  Güncelleme: 18:00
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DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller ile imam M.K. arasında cuma namazında hutbe nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirdi.

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve sendikaların, Kulp ilçesi Kuba Camisi'nde görevli imam M.K.'nin, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darbedildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Olaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün bir camimizde cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Kulp'ta Kaymakam ile İmam Arasında Tartışma - Son Dakika
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