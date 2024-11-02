Diyarbakır\'da Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

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DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı M.D. (56), yaşamını yitirdi. M.D.'nin bedeni bel kısmından ikiye bölünürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Kırsal Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.E. yönetimindeki 34 VOV 84 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D. isimli erkek yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan M.D. yaşamını yitirirken, bedeni ise bel kısmından ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.D.'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü T.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.