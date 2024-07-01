Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 29. Sokak'ta yaşayan H.A. kimliği henüz öğrenilemeyen komşusuyla tartıştı.
H.A, tartışma büyümesi üzerine komşusunun tabancayla açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Komşu Tartışması Silahlı Saldırıyla Sonuçlandı - Son Dakika
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