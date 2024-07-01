Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Elektrik Telleri Düştü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Elektrik Telleri Düştü

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, elektrik telleri koparak karayoluna düştü. Aynı zamanda rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangınına müdahale ediliyor. Meyve ve sebze pazarındaki şemsiyeler de uçtu, yaşanan olaylar nedeniyle bölgede aksamalar yaşandı.

01.07.2024 18:40
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısıyla Pazar yerindeki şemsiyeler uçtu, kopan elektrik telleri karayoluna düştü. Bir mahallede başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangınına ise müdahale sürüyor.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinde bir binanın çatısı uçtu, uçan çatı elektrik direğini devirdi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, Bismil- Batman karayolunda da yola düşen elektrik telleri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bölgeye sevk edilen enerji şirketi ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Rüzgarda, bir tarlada kurulan demir sedir ile ilçe merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarındaki şemsiyeler de uçtu. Pazara gelenler, zor anlar yaşadı.

İlçeye bağlı Yukarıharım Mahallesi'ndeki bir arazide de henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale sürüyor.

Diyarbakır\'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Elektrik Telleri Düştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Elektrik Telleri Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Elektrik Telleri Düştü - Son Dakika
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