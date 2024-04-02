Diyarbakır\'da LÖSEV etkinliği: Bağışlarınızla çocuklarımızın hayatını kurtarıyoruz

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Diyarbakır'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) "Bağışlarınızla çocuklarımızın hayatını kurtarıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde gerçekleştirilen etkinlikte LÖSEV personeli ve gönüllüleri ramazan ayı dolayısıyla farkındalık oluşturmak için bilgilendirici broşür dağıttı.

LÖSEV Halkla İlişkiler personeli Ayşegül Lökoğlu, AA muhabirine, "Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, yapılan bağışların çocukların tedavi ve eğitim masraflarını karşıladığını söyledi.

Lökoğlu, "Diyarbakır'da 3 binin üzerinde gönüllümüz var. Ayrıca burada lösemi tedavisi gören çok fazla hastamız da var. Gönüllülerimizin desteğiyle hem farkındalık eğitimi yapıyor hem de daha fazla hastaya ve çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz Bugün hem iyileşen gençlerimiz hem hastalarımız hem de gönüllülerimiz bizimle. Hem LÖSEV'e dikkat çekecekler hem de bağış çağrısı yapacaklar." ifadelerini kullandı.

LÖSEV gönüllüsü olan ve etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Nisa Nur Basut, gittiği bir kariyer fuarında LÖSEV temsilcileriyle tanışarak gönüllü olmaya karar verdiğini belirtti.

Basut, Diyarbakır'da ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ifade ederek, farkındalık sağlamak istediğini aktardı.

Etkinliğe katılarak broşür dağıtan çocuklardan Murat Adıgüzel ise lösemi tedavisi gördüğünü belirtti.