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Diyarbakır'da minibüs tarlaya uçtu: 15 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüs tarlaya uçtu: 15 yaralı

Diyarbakır'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya uçtuğu kazada 15 kişi yaralandı. Minibüs şoförü, arkasından gelen bir otomobilin makas attığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü. Polis, otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Diyarbakır\'da minibüs tarlaya uçtu: 15 yaralı
21.12.2023 - 12:54,  Güncelleme: 12:56
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DİYARBAKIR'da inşaat işçilerinin taşıyan minibüsün tarla uçtuğu, 15 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin ifade veren şoför Mehmet Kızıl, arkasından gelen bir otomobilin sürücüsünün makas attığını, bu nedenle direksiyon hakimiyetini yitirdiğini öne sürdü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan Mehmet Kızıl idaresindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 14'ü taburcu edilirken, 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

'OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, MAKAS ATARAK GELİYORDU'

Kazanın ardından ifadesi alınan şoför Mehmet Kızıl, kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde mesaisi sona eren inşaat işçilerini aldıktan sonra yola çıktığını belirterek, Onları evlerine bırakacaktım. Yolda, arkamdan plakasını görmediğim bir otomobil sürücüsü, makas atarak geliyordu. Önüme makas atınca ben de çarpmamak için mücadele ettim. Ama direksiyon hakimiyetimi kaybedip, tarlaya uçtum dedi. İfade sonrası polis, otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.(DHA)

Kaynak: DHA
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