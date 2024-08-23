Diyarbakır'da misafirhane kız öğrenci yurdu olacak - Son Dakika
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Diyarbakır'da misafirhane kız öğrenci yurdu olacak

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum döneminde görevli bürokratların kaldığı misafirhane, kız öğrenci yurdu olarak hizmet verecek. Yurt, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrencilere hizmet vermeye başlayacak.

23.08.2024 17:51  Güncelleme: 17:56
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kayyum döneminde görevli bürokratların kaldığı misafirhane, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci yurdu olarak hizmet verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumlar döneminde il dışından atanan ve kentte "ithal bürokrat" olarak anılan kişilerin kaldığı misafirhane, kız öğrenci yurdu olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında üniversite eğitimi için il dışından gelen kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2016'da Eş Başkanlar Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tarafından açılışı yapılan ve kayyumlar tarafından niteliği değiştirilen 136 oda ve 391 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunu yeniden açıyor.

Zemin dahil 8 kattan oluşan Kız Öğrenci Yurdu'nda, yemekhane, kütüphane, bilgisayar odası, kantin, etüt odası, ütü odaları, çamaşırhane, ziyaretçi odası, mutfak, revir, müşahede odası, idari bürolar, personel büroları, terzi, mutfak deposu, temizlik odası, sığınak ve teras da yer alacak.

Yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak

Öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan yurttan, özellikle dar gelirli ailelerin çocukları faydalanacak. Yurt, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrencilere hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi kız yurduna yeniden dönüştürülen binada kalan hasta ve hasta yakınları için başka bir binada hizmet verilmeye devam edilecek. Misafirhane olarak tahsis edilecek yer hazır olduğunda, hasta ve hasta yakınları mağdur olmayacak bir şekilde buraya taşınacak.

Diyarbakır\'da misafirhane kız öğrenci yurdu olacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da misafirhane kız öğrenci yurdu olacak - Son Dakika

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