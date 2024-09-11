Muhtar Salim Güran Görevden Uzaklaştırıldı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde tutuklanan Taşvantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin'in kaybolduğu sürede gözaltına alındıktan sonra 1 Eylül'de "kasten adam öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, tutuklanarak cezaevine gönderilen Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.