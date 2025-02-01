Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Sevk Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Sevk Edildi

Diyarbakır\'da Narin Güran Davasında Tutuklular Başka Cezaevlerine Sevk Edildi

Diyarbakır'da, Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Avukatlar, bu durumun görüşmeler için engel oluşturabileceğini belirttiler.

01.02.2025 19:36  Güncelleme: 19:41
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DİYARBAKIR'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

BAŞKA CEZAEVLERİNE SEVK EDİLDİLER

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne Yüksel Güran'ın başka bir ildeki cezaevine sevk edildiğini belirterek, "Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz. Tarih bu fikri ve uygulamayı benimseyenleri mutlaka yazacak" dedi.

Ağabey Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek ise paylaşımında, "Müvekkil Enes Güran, sabah saatleri itibari ile tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak, henüz tespit edemediğimiz başka bir cezaevine nakledilmiştir. Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz ilgili BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ceza dairesine intikal etmemişken verilen idari karar sanığın devam etmekte olan mağduriyetini kat be kat arttıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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