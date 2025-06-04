İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Narkoterör Operasyonu-3' kapsamında dün Köprü Mahallesi'nde geniş çaplı bir arama-tarama faaliyeti düzenlendi. 5 özel timden oluşan 45 personelle düzenlenen operasyonda yapılan aramada, ekili mısırların arasına kamufle edilmiş 41 bin kök skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunklar imha edildi. Soruşturma kapsamında, tarlanın sahibi oldukları belirlenen Ş.İ. ve E.İ. gözaltına alındı. N.V. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Narkoterör Operasyonu: 41 Bin Kök Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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