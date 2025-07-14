Diyarbakır'da Nehirde Kayıp Çocuğun Dramı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Nehirde Kayıp Çocuğun Dramı

14.07.2025 14:12
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Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran Ömer, kayboldu. Babası yardım etti.

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nde kaybolan Ömer Alpaydıncı'nın (17), boğulma tehlikesi geçiren kardeşi Umut (6) ile komşusu ve arkadaşı olan Bedran T.'yi (16) kurtaran babası Tahsin Alpaydıncı'ya yardım etmek için suya girdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Dicle Nehri'ne giren Umut Alpaydıncı ve ağabeyi Ömer Alpaydıncı ile Bedran T. boğulma tehlikesi geçirdi. Alpaydıncı kardeşlerin babası Tahsin Alpaydıncı, oğullarından Umut ile komşuları Bedran'ı kurtardı. İhbarla olay bölgeye sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Umut ve Bedran hastaneye kaldırılırken, Ömer için nehirde arama çalışması başlatıldı.

Bu arada olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Balık tutmak için nehre giren Umut Alpaydıncı ve Bedran T.'nin boğulma tehlikesi geçirdiği, çocukların suda çırpındığını gören Tahsin Alpaydıncı'nın yardıma koştuğu belirtildi. Tahsin Alpaydıncı'nın oğlu Umut ve komşuları Bedran'ı kurtardığı, bu sırada ona yardım etmek için suya giren diğer oğlu Ömer Alpaydıncı'nın akıntıya kapıldığı bildirildi. Tahsin Alpaydıncı'nın Ömer'i kurtarmak için tekrar suya girdiği ancak, başarılı olmadığı ifade edildi.

'BABA BENİ KURTAR' DİYE SESLENMİŞ

Dede Şeyhmus Demir, "Damadım çocuklarıyla serinlemeye gelmişler. Kumların olduğu yer fazla derin olmadığı için balık tutmaya çalışıyorlar. Çocuklardan Umut, bir adım attıktan sonra derin yere girdiğini söylemiş. Babaları Tahsin de boğulmak üzere olduğunu görüyor ve onları tutuyor. Daha sonra komşusu ve küçük çocuğunun saçını tutarak onları dışarı çıkarıyor. Şu an kayıp olan Ömer de onları o halde görünce, kurtarmak için suya atlıyor. Kıyıya getirdiklerinin öldüğünü sanıyorken arkasından Ömer, babasına 'baba beni kurtar' diye sesleniyor. Babası, Ömer'i kurtarmak için suya atlıyor ama yetişemiyor. Babasının gözünün önünde su çocuğu alıp, gözden kaybettiriyor. Dün akşamdan beri arama-tarama yapıyorlar ama kimse onu bulmuyor. Devletimden rica ediyorum, biraz daha dalgıç yollasın. Bu ay içerisinde Ömer'i nişanlayacaktık. Bize yardım etsinler. Bir Allah'ımız, bir de devletimiz var" dedi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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