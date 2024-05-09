Diyarbakır'da Öksüz Tilki Yavruları Kurtarma Merkezinde Bakıma Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Öksüz Tilki Yavruları Kurtarma Merkezinde Bakıma Alındı

Diyarbakır\'da Öksüz Tilki Yavruları Kurtarma Merkezinde Bakıma Alındı

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, veteriner fakültesi öğrencilerinin "Dicle" ve "Fırat" ismini verdikleri iki öksüz tilki yavrusuna ev sahipliği yapıyor. Tilki yavruları, bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.

09.05.2024 11:17
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Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, veteriner fakültesi öğrencilerinin "Dicle" ve "Fırat" ismini verdikleri iki öksüz tilki yavrusuna ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarında yaralanan, zehirlenen ve yardıma muhtaç hale gelen onlarca türde hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kentte kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getiriliyor.

Sivas'ta ve Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde araç çarpması sonucu ölen iki kızıl tilkinin yavrusu vatandaşlarca arazide bulundu. Öksüz kalan yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Tilki yavruları, ilk kontrollerinin ardından ekiplerce Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine, DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışma yürüten veteriner hekim Kasım Ertürk ve Emre Yalçın'a teslim edildi.

Koruma altına alınan yavrulara, merkezde uygulamalı eğitim gören Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından "Dicle" ve "Fırat" ismi verildi.

Bakımı yapılan tilki yavrularına biberonla süt, şırıngayla vitamin veriliyor, ciğerle beslenmeleri sağlanıyor.

"3-4 ay bakımlarını yapacağız"

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alaeddin Kaya, AA muhabirine, merkeze getirilen yabani türlerin tedavilerini yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını, rehabilite ederek onları yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırdıklarını söyledi.

Kaya, yoğun olarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapan merkeze memeli ve sürüngen türlerin de getirildiğini ifade etti.

Merkeze getirilen tilki yavrularının bakıma muhtaç olduklarını vurgulayan Kaya, "İki yavru da çok küçük. Doğada tek başlarına idare edebilecek durumda değiller. Bir süre konuğumuz olacaklar. Yaklaşık 3-4 ay bakımlarını yapacağız. İyileştikten sonra onları yeniden doğaya bırakacağız." dedi.

"Onlara annelerinin yokluğunu hissettirmeyeceğiz"

Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Furkan Işık da Sivas ve Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinden getirilen tilki yavrularının çok sevimli olduğunu, onlara iyi şekilde baktıklarını dile getirdi.

Yavrulara Mezopotamya'nın iki güzel nehrinin ismini verdiklerini ifade eden Işık, "Dicle ve Fırat ismini koyduk. Onlara annelerinin yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Onları mutlu bir şekilde doğaya göndereceğiz." diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi Başak Keçeli ise merkezde yaban hayvanlarını yakından tanıma ve tedavi süreçlerini yakından öğrenme imkanı bulduklarını aktararak, tilki yavrularının bakımlarını yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını kaydetti.

3. sınıf öğrenci Furkan Dalkırdan da tilki yavrularıyla ilgilenmenin çok keyifli olduğunu, onlara çok bağlandıklarını anlattı.

Daha çok küçük oldukları için yavrulara ihtiyaçları olan ilgiyi göstereceklerini belirten Dalkırdan, "Onların iyileşip sağlıklı hale geldikten sonra doğaya bırakıldıklarını görmek bizim için heyecan ve mutluluk verici olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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