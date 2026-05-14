Diyarbakır'da "Orta Doğu'da Barışın İmkanları" Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da "Orta Doğu'da Barışın İmkanları" Konuşuldu

14.05.2026 00:08  Güncelleme: 06:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'nda, Orta Doğu'da barışın sağlanabilmesi için kadın özgürlüğü ve toplumsal dinamiklerin önemi konuşuldu. Paneldeki katılımcılar, demokratik bilinç ve eşit temsili vurguladı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da sürdürülen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'nda " Orta Doğu'da Barışın İmkanları: Tarih, Siyaset ve Toplumsal Dinamikler" panelinde katılımcılar, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirerek, toplumsal barışın demokratik bilinç, kadın özgürlüğü ve halkların eşit temsiliyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında "Orta Doğu'da Barışın İmkanları: Tarih, Siyaset ve Toplumsal Dinamikler" paneli, Ali Emiri Konferans Salonu'nda yapıldı.

Moderatörlüğünü SAMER Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç'in yaptığı panele, Prof. Dr. Hamit Bozarslan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ve Doç. Dr. Arzu Yılmaz konuşmacı olarak yer alırken, Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi Üyesi Hediye Yusif ise Suriye'den çevirimiçi katıldı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Hamit Bozarslan, Orta Doğu'nun 20. yüzyıl boyunca savaşlarla şekillendiğine dikkat çekerek, bugün yaşanan küresel krizin Soğuk Savaş döneminden daha ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Soğuk Savaş yıllarında gelişmelerin en azından belli ölçüde öngörülebildiğini belirten Bozarslan, "Bugün ise derin bir öngörülemezlik krizi yaşanıyor. Bir gün, iki gün ya da bir hafta sonra ne olacağını kestirmek mümkün değil" dedi.

Bu kriz döngüsünden çıkış için demokratik pedagojinin zorunlu olduğunu vurgulayan Bozarslan, bunun tarih bilinci olmadan mümkün olmayacağını söyledi. Bir tarih felsefesinden değil, toplumsal bilinçlenme sürecinden söz ettiğini ifade eden Bozarslan, demokratik değerlerin ancak böyle bir bilinçle güçlenebileceğini belirtti.

Kürtlerin artık tek başına Orta Doğu'ya barış ve demokratikleşme getirme imkanına sahip olmadığını söyleyen Bozarslan, bugün en temel hedefin Kürtlerin kendi varlığını koruyabilmesi olduğunu kaydetti. Bozarslan, buna rağmen Kürtlerin kendi demokratik deneyimlerini geliştirerek Orta Doğu halkları için örnek oluşturabileceğini ifade etti.

"ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN ŞİDDETTEN ARINDIRILMASI GEREKİYOR"

Doç. Dr. Arzu Yılmaz ise, Kürt meselesine ilişkin yürütülen tartışmalarda mevcut süreçte ulaşılabilecek en gerçekçi sonucun "çözümsüzlüğün şiddetten arındırılması" olduğunu söyledi. Entegrasyon tartışmalarının Kürtler açısından birlik olarak ele alındığını ancak kendisinin bunu iç entegrasyon olarak tanımlamayı tercih ettiğini belirten Yılmaz, "Entegrasyon önerisinin Kürtler için birlik diye tartışılan ve fakat benim iç entegrasyon diye tanımlamayı tercih ettiğim tarafı paralel yürütülmediği durumda, yeni ittifakların geliştiği ve Kürtlerle ittifaka ihtiyaç kalınmayacağı bir momentte bunun Kürtler için ciddi bir risk oluşturduğunu göz önünde tutmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK, KADIN ÖZGÜRLÜĞÜYLE MÜMKÜN"

Panele Suriye'den çevirimiçi katılan PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Hediye Yusif, huzurlu, istikrarlı ve özgür bir toplumun ancak kadın özgürlüğüyle mümkün olabileceğini söyledi. Kadınların kendi iradesini temsil edebildiği, kendini ifade edebildiği ve kültürünü geliştirebildiği toplumsal bir yapının inşa edilmesi gerektiğini belirten Yüsif, bunun temel koşulunun toplumsal barış olduğunu ifade etti. Halklar arasındaki düşmanlığı, kutuplaşmayı ve farklı kimlikleri tanımayan merkezi devlet anlayışını aşmayı hedeflediklerini belirten Yusif, "Her şeyden önce bu zihniyeti toplumumuzun içinden söküp atmalıyız" dedi.

"KÜRTLERSİZ BİR ORTA DOĞU'DAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar da Kürtlerin 1. ve 2. Dünya savaşları sonrasında dünya haritasında siyasi bir aktör ve kimlik olarak yer almadığını, ancak Soğuk Savaş sonrası dönemde Orta Doğu siyasetine güçlü bir şekilde dahil olduğunu söyledi. Çandar, "Bugün artık Kürtlersiz bir Orta Doğu'dan söz etmek mümkün değil" diye konuştu.

Kürtlerin bölgesel ve uluslararası siyasette belirleyici bir aktör haline geldiğini belirten Çandar, bunun sınır değişikliği ya da bağımsız bir Kürt devletinin kurulması anlamına gelmediğini ifade etti. Çandar, Kürtlerin yaşadıkları ülkelerde kendilerini temsil eden ve aidiyet hissedebilecekleri bir siyasal yapının oluşmasına kadar mücadelenin süreceğini kaydetti.

Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Çandar, bugün gelinen noktada entegrasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Bu entegrasyonun Kürtlerin teslimiyeti anlamına gelmediğini vurgulayan Çandar, aksine Kürtlerin yeni kurulmakta olan Suriye'de kendi kimlikleri, dil özgürlüğü ve anadilde eğitim haklarını güvence altına alacak hukuki düzenlemeler için mücadele yürüttüğünü belirtti.

Panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Orta Doğu'da Barışın İmkanları' Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:52:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Orta Doğu'da Barışın İmkanları" Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.