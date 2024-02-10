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Diyarbakır'da otizmli bireylerin aileleri bilinçlendiriliyor

Otizmli çocuklar ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırılması amacıyla seminer düzenliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören, torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, açtığı klinikte şimdi de otizmli çocuklar ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırılması amacıyla seminer düzenliyor.

Otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için 4 yıl önce eğitim kliniği açmıştı. Aba Otizm Eğitim Merkezi tarafından otizmli çocuklar ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla ayda bir gün seminer gerçekleştiriliyor.

Verilen seminerlerle ailelerin daha da bilinçlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Binyamin Birkan, otizmli çocukların özel eğitiminde ailelerle işbirliği yapması son derece önemli olduğunu söyledi.

Özellikle çocukların kurumda öğrendiği davranışları, aile yardımıyla diğer sosyal ortama genelleyebildiğini belirten Prof. Dr. Birkan, "Dolayısıyla zaman zaman aileyi kuruma davet etmek onların öğretme ve davranış kontrolü becerilerini geliştirmek, öğrendiği davranışı çocuğun genel hayatına dahil etmesini kolaylaştırıyor. Okulda her şeyi öğretemiyoruz. Dolayısıyla ailenin de bu konuda mutlaka işbirliği yapması gerekiyor. Bu konuda uzmanlar aileleri destekleyip yönlendirmesi gerekiyor" dedi.

Ailenin bir uzman eğitimci kadar otizmli bireylerin üzerindeki etkisinin olduğunu ifade eden Birkan, "Bu seminerlerde, dışarıda çocukla herhangi bir sorun yaşandığında ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğini konuşuyoruz. Eğer öğrenme sorunuyla baş edemiyorsanız bir uzmandan yardım alınması gerek. Sonrasında çocuğunuz bu davranışı edindiğinde oraya destek olmanız gerekiyor. Aileyle birlikte yola devam ettiğimizde gerçek anlamda otizmli çocuklarda ilerlemelerin olabildiğini biliyoruz. İşte burada eğitimci uzman kadar ailenin rolü de çok büyük" diye konuştu.

ABA metodunun dünyada kanıtlanmış bir metot olduğunu ve okulda ve evde verilen eğitim ile ilgili aileleri bilinçlendirmek adına seminerler düzenlediklerini dile getiren Aba Otizm Eğitim Merkezi'nin kurucusu Elaldı, şunları kaydetti:

"ABA metodunun dünyada kanıtlanmış bir metot olmasına rağmen okulda ve evde verilen eğitim ile ilgili aileleri bilinçlendirmek için seminerler düzenliyoruz. Çünkü sadece okulda ne kadar eğitim görürsen gör evde bunun devamı olmalıdır. Ailelerin bize güzel dönüşleri olması daha güzel projeler yapmamıza teşvik ediyor. Benim torunum da otizmli birey olduğu için bu kliniği açtım. İyi ki burayı açtım. Benim torunum bu dört yılda bambaşka bir çocuk oldu. Bunun için ABA Otizm'e desteği olan herkese teşekkür ederim."

Otizmli kardeşinin ABA tekniğiyle klinikte eğitim gördüğünü söyleyen Figen Gül, okulda verilen eğitimin evde devam etmesiyle birlikte olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Gül, "Otizmli kardeşimin ABA tekniğiyle eğitimine devam etmesi için çalışmalarda bulunduk. Kardeşim yaklaşık 6 aydır burada eğitim alıyor ve ABA tekniği hakkında biz aileler de bilgilendiriliyoruz. Otizmli çocukların eğitim alması oldukça önemlidir. Okulda aldıkları eğitimin evde devamı çok önemlidir. ABA Otizm, dünyada otizm konusunda ciddi anlamda nokta atış eğitimleri yapan kurumlar arasında yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin dört bir yanından bu kurumu bizim gibi tercih edenler var" ifadelerine yer verdi.