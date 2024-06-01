Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Diyarbakır\'da İki Otomobil Çarpıştı: 2\'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.B'nin kullandığı bir otomobil ile M.E.T'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

01.06.2024 19:05
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Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

S.B'nin kullandığı 07 BUG 13 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Toplu Konutları 1. Cadde'de M.E.T'nin kullandığı 21 ABK 024 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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