Diyarbakır'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1'i Çocuk 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1'i Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil ile A.Ü'nün kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

27.07.2024 21:13
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Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 59 ABD 340 plakalı otomobil ile A.Ü'nün kullandığı 73 AAK 443 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1'i Çocuk 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1'i Çocuk 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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