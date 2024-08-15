Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
H.Y'nin kullandığı 72 EE 652 plakalı otomobil, Diyarbakır- Batman kara yolunun kırsal Koyunlu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Necati E'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Necati E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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