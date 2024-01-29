Diyarbakır\'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde 34 CRK 882 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü.
Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu biri ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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