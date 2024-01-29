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Diyarbakır'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır\'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
29.01.2024 - 00:16,
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde 34 CRK 882 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü.

Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu biri ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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