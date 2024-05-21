Diyarbakır\'da özel eğitim öğrencileri tarihi mekanlarda mezuniyet coşkusu yaşadı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrenciler eğitim gördükleri okuldan mezun olmalarını tarihi mekanlarda yürüyüş yapıp, kep atarak kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2021 yılında hizmete açılan Sur Özel Eğitim Meslek Okulu ilk mezunlarını verdi.

Mezuniyet heyecanı yaşayan 21 öğrenci, Sur'da tarihi mekanların bulunduğu cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı.

Cüppe ve kepleri ile Sur Kaymakamlığını ziyaret eden öğrenciler daha sonra tarihi Dört Ayaklı Minare ve Ulu Cami'ye geçti.

Öğrenciler Ulu Cami önünde kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Okul müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine, hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrencilere 4 yıl boyunca tarım, konaklama ve el sanatları alanında mesleki eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilere yeteneklerine göre mesleki donanım sağladıklarını ifade eden Demirci, "Öğrencilerimizi bugün itibarıyla mezun ediyoruz. Bizden mezun olmaları bir son değil. Bizimle olmaya devam edecekler. Okulumuzda istihdam edeceğimiz ve istihdam edilmesine katkı sağlayacağımız öğrencilerimiz olacak. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi kurslarıyla da mesleki becerilerini geliştirmeye devam edeceğiz. Bu bir ayrılış değil, yeni bir başlangıç." dedi.

Demirci, okulda kayıtlı 104 öğrenciden 21'ini mezun ettiklerini belirtti.

Mezun olan öğrencilerden Abdullah Tuşar, üniversitede okumak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çalışacağım, çabalayacağım ve elimden ne gelirse onu yapacağım. Bu gururu yaşayacak olan öğretmenlerim ve annem. Bu gururu ve heyecanı anneme hediye ediyorum."

Meryem Yaz da gördükleri eğitimin ardından mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.