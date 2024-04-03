Diyarbakır'da pansiyonda kalan öğrenciler uzay yolculuğuna çıktı
Ailelerinden uzak olan öğrencilere etkinlikler düzenlendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, pansiyonda kalıp okullarda eğitim gören öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibi tarafından düzenlenen "Pansiyon, Bilim ve Eğlence Festivali Projesi" çerçevesinde zekalarını bilgi yarışmaları ve geleneksel zeka oyunlarıyla test edip, gelişen teknolojiyle uzay bilimini canlı anlatımla öğreniyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibi tarafından "Pansiyon, Bilim ve Eğlence Festivali Projesi" çerçevesinde Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, akşam etkinleriyle bilim dolu bir gece geçirdi. Ailelerinden uzakta kalan öğrencilere bilim ve teknoloji, uzman öğretmenler tarafından öğretildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde AR-GE Proje Koordinatörü Abdulkerim Dağ, projelerinin amacı; pansiyonlu okullarda kalan öğrencilerin yanında olmak için, onları kendi evlerindeymiş gibi hissetmeleri için güzel, eğlenceli ve bilim dolu geceler geçirmeleri olduğunu belirtti.
Dağ, "Bu projede Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak pansiyonlu okullarda kalan öğrencilerin yanında olmak için, onları kendi evlerindeymiş gibi hissetmeleri için güzel, eğlenceli ve bilim dolu geceler geçirmeleri için böyle bir proje düşündük. Bugün Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi'nde gençlerle beraber iftar programından sonra gökyüzü gözlem şenliği, zeka oyunu, geleneksel oyunları, sanal gerçeklik gözlükleriyle projemizi gerçekleştirdik. Öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleriyle sanal dünyayı tanıyorlar. Aynı zamanda Diyarbakır ile ilgili bir bilgi yarışması düzenledik. Bilgi yarışmalarında dereceye giren ilk üç öğrencimize çeşitli hediyeler de verdik" dedi.
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Emre Ateş, pansiyonda kaldıkları için akranlarıyla beraber nasıl grup çalışması yapılması gerektiğini zeka oyunlarıyla öğrendiklerini söyledi.
Ateş, şunları kaydetti:
"İl Milli Eğitim Müdürlüğünün böyle bir proje düzenlenmesi bizim için iyi geldi. Öncelikle üç aşamalı bir etkinlik olması çok iyi. Yeni nesil teknolojiyle öğrenciler burada tanışıyor. Çünkü çoğumuz ilçede kaldığı için böyle imkanımız olmuyor. Pansiyonda kaldığımız için akranlarımızla beraber nasıl çalışılması gerektiğini oyunlar eşliğinde öğrendik. Öte yandan uzay bilimini de öğrendik ve izledik. Belki aramızdan bazılarının uzaya ilgili bugünden itibaren arttı. Bu imkanların bize sunulmasından çok memnun kaldık."
Öğrencilerden Muhammed Emin Çimen ise, Ramazan ayında ailelerinden uzakken İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerini ihmal etmediğini belirterek, "Öncelikle bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Ramazan ayında ailemizden uzakken İl Milli Eğitim Müdürlüğü bizi ihmal etmedi. Güzel aşamalı etkinlikler geçirdik. Mesela sanal gerçeklik gözlükleriyle bizi teknolojiye karşı bilgilerimizin daha fazla gelişmesinde yardımcı oldular. Grup halinde yapabileceğimiz etkinliklerle de birbirimize olan ilişkilerimiz gelişti" diye konuştu.
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