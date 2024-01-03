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Diyarbakır'da 16 yıl önce gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler törenle anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 16 yıl önce gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler törenle anıldı

Diyarbakır'da, 16 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Diyarbakır\'da 16 yıl önce gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler törenle anıldı
03.01.2024 - 14:23,
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Diyarbakır'da, 16 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Tören, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Türk bayrağıyla süslenen ve saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı.

Törene katılan Vali Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, 16 yıl önce PKK terör örgütünün haince yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 6'sı öğrenci 7 vatandaşın hayatını kaybederek, şehit olduğunu söyledi.

Vali Su, şöyle konuştu:

"Hain terör örgütü 40 yıl içinde asker, polis, öğretmen, öğrenci, hamile, yaşlı, genç, bebek demeden hunharca, vatandaşlarımızı haince katletti. Bugün geldiğimiz noktada Allah'ın izniyle güvenlik kuvvetlerimizin cansiparane gayretleriyle ülkemizin ve ilimizin her noktasında huzur ve güven hakim. Bu hainlerin inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadeleyi cansiparane bir şekilde yürüteceğiz."

Şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Su, "Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da terör örgütü PKK ve elebaşlarına tepki gösterdi.

Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, saldırının üzerinden 16 yıl geçtiği için çok uzak görünebileceğini belirterek, "Eğer kaybınız evlatsa her sabah aynı acıyla uyanırsınız ve ıstırabımız asla ihtiyarlamaz. 16 yıl bize, 16 gün bile değil, 16 saatmiş gibi geliyor." diye konuştu.

Ülkede geçmişte çok büyük acıların yaşandığını belirten Eronat, şöyle devam etti:

"Bugün amacımız sadece çocuklarımızı anmak değil, amacımız bu üzüntülerin bir daha yaşanmaması için, sürekli tetikte olup terör örgütünün gerçek yüzünü göz önüne sermek, yaptıkları zulümleri unutturmamak ve başka çocukların yanmaması için mücadele vermektir. Öldürülüp Tunceli çayına atılan Necmettin öğretmeni, dili evrenseldir dediğimiz müziği öğretmeye çalışan Aybüke öğretmeni ve tüm eğitim şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz."

Törene Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kaymakamlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 16 yıl önce gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler törenle anıldı - Son Dakika


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