Diyarbakır'da Polis Memuruna Saldırı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Polis Memuruna Saldırı

Diyarbakır\'da Polis Memuruna Saldırı
10.06.2026 17:48
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Diyarbakır'da adliye binasını görüntüleyen 4 kişi, polis memuruna saldırarak gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da adliye binasını görüntüledikleri sırada kendilerini uyaran polis memuruna saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. 'Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var' dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A ile F.B tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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