Diyarbakır'da sağanak sonrası DİSKİ kent merkezinde 205 noktaya müdahale etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da sağanak sonrası DİSKİ kent merkezinde 205 noktaya müdahale etti

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Diyarbakır\'da sağanak sonrası DİSKİ kent merkezinde 205 noktaya müdahale etti
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan ani sağanak, su birikintileri ve baskınlarla ulaşımda aksama yarattı. DİSKİ'nin 30 ekip ve 120 personeli kent merkezinde 205 noktaya müdahale ederek suları tahliye etti.

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'da sabah saatlerinde kent genelinde etkili olan ani ve kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 30 ekip ve 120 personel cadde ve bulvarlarda biriken suları tahliye ederek mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yürüttü.

Kent genelinde etkili olan sağanağın yol açtığı su birikintileri ve su baskınları yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yağmur suyu hatlarının anlık tahliye kapasitesi aşıldı. Yüzeyde biriken suların ulaşımı olumsuz etkilemesi üzerine Diyabakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vidanjör ve motopomplarla su tahliyesi gerçekleştirdi. Akışın yavaşladığı noktalarda hat açma ve temizlik işlemleri yapılarak yağmur sularının yeniden tahliye edilmesi sağlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış tahminleri doğrultusunda önceden hazırlıklarını tamamlayan DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kanal İşletme Şube Müdürlüğü, yağışın başlamasıyla birlikte ekiplerini sahada görevlendirdi. Özellikle Karayolları sorumluluk alanında bulunan köprülü kavşaklar, ana arterler ve bulvarlarda ayrıca çalışma yürüten ekipler, yağmur suyu tahliye hatlarında akışın yavaşladığı noktalara müdahale etti. Bu alanlarda vidanjör, kanal açma araçları ve motopomplarla su tahliyesi gerçekleştirildi.

KENT MERKEZİNDE 205 NOKTAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Sağanak yağışın etkilerine karşı DİSKİ tarafından kent merkezinde 30 ekip ve 120 personel görevlendirildi. Çalışmalarda 14 vidanjör, 15 pikap, 4 kepçe ve 15 motopomp kullanıldı. Kanal İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, yağışın başladığı saatlerden itibaren su birikintilerinin oluştuğu ve yağmur suyu hatlarında akışın yavaşladığı toplam 205 noktaya müdahale etti.

Yağışın etkili olduğu süre boyunca kent merkezindeki yağmur suyu tahliye hatları ve ızgaralarda saha kontrolleri gerçekleştirildi. Ulaşımın yoğun olduğu köprülü kavşaklar, ana arterler ve bulvarlarda su birikintilerinin giderilmesine öncelik verildi. Müdahale edilen noktalarda hatların işleyişi kontrol edilerek ihtiyaç duyulan alanlarda temizlik ve tahliye işlemleri yapıldı.

YAĞIŞIN ETKİLERİ SAHA VERİLERİYLE DEĞERLENDİRİLECEK

DİSKİ Kanal İşletme Şube Müdürü Vehbi Demirkıran, kısa sürede etkisini artıran yağışın özellikle yüzey sularının belirli noktalarda toplanmasına yol açtığını belirtti. Yağış sırasında yapılan müdahalelerin altyapı sisteminin farklı koşullardaki işleyişini değerlendirmek açısından da veri sağladığını ifade eden Demirkıran, "Yağışın şiddeti ve kısa sürede düşen yağmur miktarı, bazı noktalarda tahliye sisteminin anlık kapasitesini aşabiliyor. Böyle durumlarda önceliğimiz biriken suyun tahliyesini sağlamak ve ulaşım üzerindeki etkisini azaltmak. Sahada karşılaştığımız her durum, altyapının hangi noktalarda daha fazla zorlandığını görmemize yardımcı oluyor. Bu gözlemleri teknik incelemelerle birlikte değerlendirerek ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, iyileştirme ve kapasite artırımı gereksinimlerini belirleyip müdahale ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
DiyarbakırGüncelYaşamSon Dakika

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