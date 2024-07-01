Diyarbakır'da sağanak yağış ve kuvvetli fırtına
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Kentte yaz sıcakları etkisinin sürdürürken bir anda sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. Trafikte seyir halinde olan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Caddeler kısa sürede yağışla doldu, ağaç dalları fırtına savruldu.
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