Sağlık Müdürü Asiltürk'ten Ziyaretler

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asiltürk beraberinde hizmet başkanları ve birim uzmanları ile Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden Yenişehir Sağlık Kompleksi, Ali Gaffar Okkan Aile Sağlığı Merkezi ve Halk Sağlığı Laboratuvarına ziyarette bulundu.

Şehitlik Mahallesi'nde 15 bin 70 metrekare alanda yapımı devam eden, fiziki gerçekleşmenin yüzde 29 olduğu Yenişehir Sağlık Kompleksi bünyesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi bulunduğu belirtildi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla komplekste bulunan 49 araçlık otoparkta engelli vatandaşlar için de 7 araçlık alanın yer alacağı ifade edildi.

Asiltürk ve beraberindeki heyet daha sonra Kayapınar'daki 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Kayapınar DİSKİ Aile Sağılığı Merkezini ziyaret etti.

3 bin 800 metrekare alanda yapımı süren fiziki gerçekleşmenin yüzde 95'e ulaştığı aile sağlığı merkezinin yakında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Sağlık tesisleri ziyaretinde, tesislerin işleyişi, altyapı durumu, tıbbi cihaz eksiklikleri ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçları hakkında detaylı bilgi alan İl Sağlık Müdürü Asiltürk, sağlık personeliyle de görüştü.