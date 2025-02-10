Diyarbakır'da Sahte Altın Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sahte Altın Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır\'da Sahte Altın Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da kuyumcu esnafına sahte altın satmaya çalışan Adıyaman'dan gelen şüpheli, güvenlik güçlerinin takibiyle suçüstü yakalanarak tutuklandı. Kuyumcular Odası'nın uyarısı sayesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin üzerinde sahte altın ürünleri ve 300 bin TL para ele geçirildi.

10.02.2025 14:29  Güncelleme: 14:31
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DİYARBAKIR'da kuyumcu esnafına sahte altın satmaya çalışan şüpheli, suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Adıyaman'dan geldiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığı, 7 Şubat'ta Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen bir kişinin sahte altın satacağı konusunda kuyumcu esnafını uyararak, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, şüpheliyi kentte kaldığı bir otelde yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; düşük ayarlı 50 küpe, 60 yüzük ve bilezik ile 300 bin TL para ele geçirildi. Şüphelinin bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

'ESNAFLARIMIZIN DUYARLI ÇALIŞMASI SAYESİNDE YAKALANDI'

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cuma günü esnaflarımıza paylaşımda bulunduğumuz sahte küpe, yüzük ve bilezik sattığı tespit edilen şahıs, emniyet güçlerinin takibi ve esnaflarımızın duyarlı ve titiz çalışması sayesinde yakalanmıştır. Adıyaman'dan ilimize gelen bu kişi, esnaflarımızı mağdur etmeye çalışırken yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu şahıstan ürün satın alarak mağdur olan esnaflarımızın, Dolandırıcılık Bürosu'na başvurması gerekmektedir" denildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Diyarbakır, Güvenlik, Adıyaman, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sahte Altın Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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