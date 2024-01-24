 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru İçin Anma Töreni Düzenlendi

Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır\'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru İçin Anma Töreni Düzenlendi
24.01.2024 - 13:20,
Abone Ol

Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 23 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit düşen Okkan ve silah arkadaşlarını, şehadet mertebesine ulaştıkları bu noktada minnet ve özlemle andıklarını söyledi.

Sakarya'nın has evladı ve Diyarbakır'ın Gaffar babasının, görev yaptığı sürede halka, devletin kucaklayıcı ve şefkatli yüzünü gösterdiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit emniyet müdürümüzün Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamıştır. Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Devlet ve millet kaynaşmasını hedef alarak Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının şehadetlerine yol açanlar emellerine ulaşamamışlar ve hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Merhumun bu kadim topraklara attığı sevgi tohumları mümbit gönüllerde yeşererek, yaşadığımız huzur ve güven ortamını iyice pekiştirmiştir."

Okkan'ın insanın kalbine dokunmayı başardığını ve onların samimi sevgisini kazandığını dile getiren Kaya, onun mirasını takip ederek halkın sevgi ve desteğiyle görevlerini ifa etme bilincinde ve kararlılığında olduklarını bildirdi.

Kaya, "Merhumun doğduğu Sakarya'da ve şehit edildiği Diyarbakır'da görev yapmanın şahsım için ayrı bir onur meselesi olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal, namusunu korumak için canını severek feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Törene Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Güvenlik, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika


21:54
Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:54 Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:13:29. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Memuru İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement